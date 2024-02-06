ЦБ назвал средние ставки по вкладам в топ-10 банков за январь

Банк России опубликовал на сайте максимальную среднюю ставку по вкладам за третью декаду января — 14,88%. Прирост составил +0,01 п.п. по сравнению с предыдущей декадой и +0,09 п.п к началу месяца.
Увеличение средней ставки связано с незначительным ростом доходности по сберегательным продуктам сроком до трех месяцев. В равной степени отмечено уменьшение значения ставок по вкладам сроком от трех месяцев до полугода, от шести месяцев до года, наибольшее снижение по депозитам — от года и выше.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков за третью декаду января 2024 года составили:
на срок до трех месяцев — 11,83% (+0,03 п.п. ко второй декаде января);
на срок от трех до шести месяцев — 14,46% (-0,03 п.п.);
на срок от шести месяцев до одного года — 14,69% (-0,03 п.п.);
на срок свыше одного года — 12,77% (-0,17 п.п.).
При расчете средней максимальной ставки учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.
Средняя ставка определялась как максимальное среднее арифметическое значение ставок в топ-10 кредитных организаций — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Открытие», Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.
Согласно мониторингу «РБК Инвестиции», среди крупнейших банков произошло незначительное повышение ставок в Совкомбанке на 0,1 п.п., до 15,1% годовых по вкладу «Зимний процент с Халвой». Газпромбанк запустил новый депозит «Большая выгода» с доходностью 15,8% годовых и уменьшил ставки на 0,5 п.п. по вкладам «Копить» и «Почетный бонус». Максимальная ставка по-прежнему у Московского кредитного банка по продукту «МКБ. Преимущество+» — 18,5% годовых.
На 6 февраля средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 11,27% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
было отмечено 1 февраля — 11,28%.
Аналитики онлайн-платформы «Финуслуги» зафиксировали незначительное падение индекса средних ставок в топ-50 банках по вкладам на три месяца и полгода, при этом они сравнялись между собой, а доходность по годовым депозитам остается на прежнем уровне две недели подряд.
Так, за неделю с 29 января по 5 февраля средняя ставка в зависимости от срока составила:
на три месяца — 14,34% годовых (-0,01 п.п. к показателю на 29 января),
на шесть месяцев — 14,34% (-0,04 п.п.),
на год — 12,74% (без изменений).
По данным платформы «Финуслуги» на 5 февраля индекс средних ставок в топ-10 банках в зависимости от срока составил:
на три месяца — 14,62%;
на шесть месяцев — 13,96%;
на год — 11,97%.
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