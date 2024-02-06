ЦБ назвал средние ставки по вкладам в топ-10 банков за январь

Увеличение средней ставки связано с незначительным ростом доходности по сберегательным продуктам сроком до трех месяцев. В равной степени отмечено уменьшение значения ставок по вкладам сроком от трех месяцев до полугода, от шести месяцев до года, наибольшее снижение по депозитам — от года и выше.