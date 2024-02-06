Bloomberg узнал о планах Blackstone приобрести L'Occitane

В августе 2023 года Bloomberg писал, что Гейгер вел переговоры о сделке по выкупу торгующихся акций L'Occitane и выводу компании с биржи в Гонконге. Тогда источники утверждали, что вся компания может быть оценена в $6,5 млрд. Один из собеседников Bloomberg сообщал, что Гейгер обсуждал с советниками возможное повторное размещение акций L'Occitane в 2024 году на бирже в Европе.