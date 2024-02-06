Bloomberg узнал о планах Blackstone приобрести L'Occitane

Американская инвесткомпания Blackstone рассматривает возможность приобрести производителя косметики L'Occitane International, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомые с обсуждениями.
Blackstone изучает возможность подать заявку на приобретение L'Occitane, утверждают источники. Также инвесткомпания рассматривает вариант выкупить L'Occitane совместно с председателем совета директоров производителя косметики Рейнольдом Гейгером (состояние $2,4 млрд по рейтингу Forbes Real-Time), сообщают собеседники Bloomberg. Он контролирует компанию, которой принадлежит более 70% L'Occitane International.
Blackstone отказался от комментариев, L'Occitane не ответил на запрос Bloomberg.
Акции L'Occitane на Гонконгской фондовой бирже в ходе торгов 6 февраля выросли на 15%, до самого высокого уровня с февраля 2022 года, пишет Bloomberg. К закрытию торгов рост замедлился до 7,7%, стоимость акций составила 28 гонконгских долларов ($3,58).
В августе 2023 года Bloomberg писал, что Гейгер вел переговоры о сделке по выкупу торгующихся акций L'Occitane и выводу компании с биржи в Гонконге. Тогда источники утверждали, что вся компания может быть оценена в $6,5 млрд. Один из собеседников Bloomberg сообщал, что Гейгер обсуждал с советниками возможное повторное размещение акций L'Occitane в 2024 году на бирже в Европе.
IPO L'Occitane International в 2010 году привлекло $787 млн. Стоимость акций компании достигла пика в 2022 году, превысив цену размещения более чем вдвое, но впоследствии снизилась, отмечает Bloomberg. Капитализация L'Occitane International на 6 февраля составляет 40,926 млрд гонконгских долларов ($5,23 млрд).