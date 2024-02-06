Банки жалуются на задержки в «день-два» при передаче биометрии

НСФР предлагает нормативно определить срок передачи векторов из ЕБС «не более минуты». Там отмечают, что в текущей оферте такого ограничения не установлено. В техподдержке сообщили кредитным организациям, что векторы должны передаваться в течение «не более одних суток с момента запроса». По мнению НСФР, для банков «столь длительный срок неприемлем». «Предоставление вектора с лагом три часа не соответствует цели закона — доступности финансовых услуг, для которых время — главный фактор, влияющий на востребованность и стоимость», — сказал заместитель руководителя НСФР Александр Наумов.