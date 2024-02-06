Банки жалуются на задержки в «день-два» при передаче биометрии

Биометрические векторы приходят в банки из Единой биометрической системы (ЕБС) с большими задержками, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники на финансовом рынке и Национальный совет финансового рынка (НСФР).
Векторы — это персональные данные клиента, в которые преобразовываются биометрические данные из ЕБС. Чтобы обслужить пользователя, банки обращаются за его вектором в ЕБС. Сейчас информация может приходить с задержкой в «день-два», рассказал источник издания. Другой собеседник связал проблему с недостаточной производительностью при криптографической защите данных.
31 января НСФР обратился за объяснениями к гендиректору оператора ЕБС, Центру биометрических технологий (ЦБТ), Владиславу Поволоцкому. Как пишет «Коммерсант», на момент публикации письмо все еще не было получено.
НСФР предлагает нормативно определить срок передачи векторов из ЕБС «не более минуты». Там отмечают, что в текущей оферте такого ограничения не установлено. В техподдержке сообщили кредитным организациям, что векторы должны передаваться в течение «не более одних суток с момента запроса». По мнению НСФР, для банков «столь длительный срок неприемлем». «Предоставление вектора с лагом три часа не соответствует цели закона — доступности финансовых услуг, для которых время — главный фактор, влияющий на востребованность и стоимость», — сказал заместитель руководителя НСФР Александр Наумов.
В ЦБТ утверждают, что формирование и передача вектора занимает одну-две минуты. Нормативное же закрепление сроков, по мнению оператора, отрицательно повлияет на рынок коммерческих биометрических систем (КБС). Там отмечают, что именно от инфраструктуры КБС «во многом» зависит оперативность передачи данных. «Регламентирование времени передачи приведет к ужесточению технических требований и, как следствие, к дополнительным расходам операторов КБС», — заявили в ЦБТ. При этом оператор пообещал рассмотреть предложение банков, если оно поступит.
По оценке Минцифры, в которое «Коммерсант» обратился за комментарием, «проблем со скоростью передачи биометрических векторов из ГИС ЕБС не наблюдается».