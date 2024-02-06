Банк JP Morgan открывает более 500 новых отделений в ближайшие три года

Это идет вразрез с многолетней тенденцией, в рамках которой банки сокращают сотни своих отделений из-за того, что клиенты все активнее используют цифровые сервисы — мобильный банкинг, чат-боты
Новые отделения будут открыты в том числе в таких крупных городах, как Бостон, Филадельфия и Шарлотт, и их окрестностях. По информации СМИ, таким образом банк намерен привлечь к своим услугам новых клиентов, а также активно привлекать представителей малого бизнеса в этих городах и районах. Представители банка заявляют, что принимают решение по каждому конкретному отделению, тщательно просчитывая целесообразность его открытия в данном месте.
«Когда мы открываем отделение, мы не только инвестируем в финансовое благосостояние местных жителей, но и в жизнь всего местного сообщества», — пояснила глава подразделения JP Morgan по работе с клиентами в местных сообществах Марианна Лейк.
Евгений Хвостик