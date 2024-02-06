Банк JP Morgan открывает более 500 новых отделений в ближайшие три года

Это идет вразрез с многолетней тенденцией, в рамках которой банки сокращают сотни своих отделений из-за того, что клиенты все активнее используют цифровые сервисы — мобильный банкинг, чат-боты и т. п. Сейчас у JP Morgan крупнейшая филиальная сеть в США — около 5 тыс. отделений. Банк также сообщил, что намерен нанять на работу в розничный банкинг около 3,5 тыс. новых сотрудников.