Аналитики ПСБ обновили подборку лучших акций на российском рынке

Бумаги «Газпром нефти» выглядят перспективно, поскольку недавно прошли через дивидендную отсечку, и дивидендный гэп в акциях может быть закрыт уже в течение февраля, если на нефтяном рынке сохранится благоприятная конъюнктура, отмечали ранее эксперты ПСБ. Акции «Интер РАО» в банке считают недооцененными, о чем аналитики писали в начале января. С тех пор котировки компании выросли всего на 0,6%.