Аналитики ПСБ обновили подборку лучших акций на российском рынке

Аналитики Промсвязьбанка выбрали самые перспективные российские бумаги для покупки на краткосрочную перспективу. Из обновленного списка самых перспективных российских акций эксперты ПСБ исключили бумаги Магнитогорского металлургического комбината (MAGN). Это произошло после того, как бумаги ММК подорожали до ₽57,9 после роста котировок на 11%.
Позицию закрыли после публикации финансовой отчетности ММК за 2023 год. Чистая прибыль группы по МСФО за 2023 год выросла на 68,2% — до ₽118,36 млрд. Выручка увеличилась на 9,1% — до ₽763,39 млрд. По мнению аналитиков ПСБ, волна роста в акциях сталелитейных компаний завершилась.
В ПСБ также увеличили доли в модельном портфеле по отдельным бумагам. Доля акций «Газпром нефти» выросла с 4,8% до 10%, а доля акций «Интер РАО» — с 6,5% до 10%.
Бумаги «Газпром нефти» выглядят перспективно, поскольку недавно прошли через дивидендную отсечку, и дивидендный гэп в акциях может быть закрыт уже в течение февраля, если на нефтяном рынке сохранится благоприятная конъюнктура, отмечали ранее эксперты ПСБ. Акции «Интер РАО» в банке считают недооцененными, о чем аналитики писали в начале января. С тех пор котировки компании выросли всего на 0,6%.
После обновления модельный портфель Промсвязьбанка выглядит следующим образом:
обыкновенные акции «Татнефти» (TATN), вес в портфеле 11,3%, целевая цена ₽770;
«Магнит» (MGNT), вес в портфеле 10,8%, целевая цена ₽7550;
Novabev Group (BELU), вес в портфеле 5%, целевая цена ₽5950;
Сбербанк (SBER), вес в портфеле 14,9%, целевая цена ₽285,5;
«Транснефть» (TRNFP), вес в портфеле 10,1%, целевая цена ₽168 000;
«Интер РАО» (IRAO), вес в портфеле 10%, целевая цена ₽4,5;
«Газпром нефть» (SIBN), вес в портфеле 10%, целевая цена ₽935;
«Самолет» (SMLT), вес в портфеле 4,8%, целевая цена ₽4150;
ЛУКОЙЛ (LKOH), вес в портфеле 10,2%, целевая цена ₽7520;
В предыдущем обновлении эксперты открыли идею по покупке акций ЛУКОЙЛа с целью ₽7520. По мнению экспертов, бумаги нефтегазового сектора отстают от рынка, и акции ЛУКОЙЛа могут вернуться к годовым пикам по мере приближения выплаты дивидендов. Эксперты также увеличили долю обыкновенных акций Сбербанка в модельном портфеле с 10% до 15%, а также зафиксировали прибыль по акциям «Северстали» после роста бумаг на 10%.
С начала года российский рынок акций вырос на 4,3% по индексу Мосбиржи. В целом эксперты ожидают, что восходящая динамика российского рынка сохранится в ближайшую неделю. По оценкам ПСБ, индекс Мосбиржи продолжит движение к пикам прошлого года в направлении 3300 пунктов. Наиболее интересно смотрятся акции финансового сектора из-за их отставания от общего роста рынка.
Альтернативой, по мнению аналитиков ПСБ, выступает нефтегазовый сектор, но здесь стоит следить за котировками нефти. Возвращение стоимости нефти марки Brent выше уровня $80 за баррель может стать катализатором роста спроса на бумаги нефтегазового сектора, прогнозируют в банке.
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