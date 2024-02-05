ВТБ начинает выплаты по четырем выпускам субординированных евробондов

«ВТБ возвращается к выплатам купонного дохода по бессрочным облигациям, так как мы добились укрепления капитальной базы, устойчивого роста базовых доходов, выхода на целевые показатели по чистой прибыли. 5 февраля инвесторы получат выплаты по четырем выпускам облигаций, номинированных в валюте, на 2,6 млрд рублей. Также в первом квартале планируем выплату купона по рублевому выпуску на сумму 394,5 млн рублей. Дальнейшие выплаты будут идти в соответствии с графиком», — приводит пресс-служба слова первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова. Что будет с выплатами по остальным выпускам, пока неизвестно.