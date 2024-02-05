ВТБ начинает выплаты по четырем выпускам субординированных евробондов

ВТБ сообщил, что начал выплаты купонов по четырем выпускам субординированных еврооблигаций (серии СУБ-Т1−2, СУБ-Т1−4, СУБ-Т1−1, СУБ-Т1−3), следует из сообщения банка. Банк объясняет это решение тем, что вышел на целевые показатели по чистой прибыли и смог укрепить капитальную базу.
«ВТБ возвращается к выплатам купонного дохода по бессрочным облигациям, так как мы добились укрепления капитальной базы, устойчивого роста базовых доходов, выхода на целевые показатели по чистой прибыли. 5 февраля инвесторы получат выплаты по четырем выпускам облигаций, номинированных в валюте, на 2,6 млрд рублей. Также в первом квартале планируем выплату купона по рублевому выпуску на сумму 394,5 млн рублей. Дальнейшие выплаты будут идти в соответствии с графиком», — приводит пресс-служба слова первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова. Что будет с выплатами по остальным выпускам, пока неизвестно.
ВТБ в декабре 2022 года приостановил выплату купонов по целому ряду выпусков бессрочных субординированных облигаций. Туда входили выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций (ISIN XS0810596832), начиная с платежа от 6 декабря и «до возобновления выплаты банком дивидендов по обыкновенным акциям», а также бессрочные субординированные облигации серий СУБ-Т1−1, СУБ-Т1−2, СУБ-Т1−3, СУБ-Т1−4, СУБ-Т1−5, СУБ-Т1−6, СУБ-Т1−8, СУБ-Т1−9, СУБ-Т1−10, СУБ-Т1−11, СУБ-Т1−12 и СУБ-Т1−13. Госбанк тогда объяснил такое решение желанием «укрепить капитальную позицию».
После этого только в октябре 2023 года ВТБ объявил, что хочет вернуться к выплате купонов по субординированным облигациям в 2024 году. При этом Пьянов тогда пояснял, что возобновление выплат будет производиться по замещающим облигациям, которые банк по указу президента обязан разместить до конца 2023 года.