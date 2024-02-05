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Входящий в группу «Регион» НПФ «Будущее» купил все ЦФА ЛК «Эволюция»

Это первая сделка по покупке цифровых финансовых активов пенсионным фондом.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Будущее» купил на собственные средства цифровые финансовые активы (ЦФА), выпущенные лизинговой компанией (ЛК) «Эволюция», сообщили Frank Media в НПФ. Это первая сделка по покупке пенсионным фондом ЦФА, она прошла на блокчейн-платформе «Мастерчейн».

«Покупка ЦФА… показывает готовность (пенсионного. — FM) рынка использовать все доступные инструменты для расширения возможностей инвестирования и повышения доходности (доходность по капиталу НПФ не влияет на доходность по клиентским пенсионным средствам фонда. — FM)», — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров НПФ «Будущее» Галины Морозовой.

Объем выпуска цифровых финансовых активов ЛК «Эволюция» составил 100 млн рублей: было размещено 100 необеспеченных ЦФА в форме денежных требований, ставка — 17% годовых. Погашение инструмента планируется 20 января 2025 года. Весь выпуск был приобретен НПФ «Будущее», уточнили в фонде.

НПФ «Будущее» входит в пенсионный дивизион группы компаний (ГК) «Регион». В прошлом совладельцами ЛК «Эволюция» через одноименную холдинговую компанию (ХК) являлись концерн «Россиум» — мажоритарий Московского кредитного банка (МКБ) — и структуры ГК «Регион». Однако затем ХК перешла в собственность Алексею Инкину (он до этого восемь лет возглавлял направление прямых инвестиций ГК «Регион»), который в начале 2023 года продал лизинговую компанию бывшему топ-менеджеру МКБ Михаилу Полунину.

ЛК «Эволюция» с самого своего образования в 2020 году тесно сотрудничала с МКБ, совладельцем которого, по последним имеющимся данным, через ряд ЗПИФ является бенефициар ГК «Регион» Судариков. В частности, этот банк стал первым ее кредитором. Кроме того, согласно инвестиционной презентации лизингодателя, кредиторами ЛК являлся ранее принадлежавший ГК «Регион» Дальневосточный банк (ДВБ) и ранее принадлежавший МКБ Руснарбанк.