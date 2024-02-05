Входящий в группу «Регион» НПФ «Будущее» купил все ЦФА ЛК «Эволюция»

ЛК «Эволюция» с самого своего образования в 2020 году тесно сотрудничала с МКБ, совладельцем которого, по последним имеющимся данным, через ряд ЗПИФ является бенефициар ГК «Регион» Судариков. В частности, этот банк стал первым ее кредитором. Кроме того, согласно инвестиционной презентации лизингодателя, кредиторами ЛК являлся ранее принадлежавший ГК «Регион» Дальневосточный банк (ДВБ) и ранее принадлежавший МКБ Руснарбанк.