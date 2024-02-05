Входящий в группу «Регион» НПФ «Будущее» купил все ЦФА ЛК «Эволюция»

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Будущее» купил на собственные средства цифровые финансовые активы (ЦФА), выпущенные лизинговой компанией (ЛК) «Эволюция», сообщили Frank Media в НПФ. Это первая сделка по покупке пенсионным фондом ЦФА, она прошла на блокчейн-платформе «Мастерчейн».
«Покупка ЦФА… показывает готовность (пенсионного. — FM) рынка использовать все доступные инструменты для расширения возможностей инвестирования и повышения доходности (доходность по капиталу НПФ не влияет на доходность по клиентским пенсионным средствам фонда. — FM)», — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров НПФ «Будущее» Галины Морозовой.
Объем выпуска цифровых финансовых активов ЛК «Эволюция» составил 100 млн рублей: было размещено 100 необеспеченных ЦФА в форме денежных требований, ставка — 17% годовых. Погашение инструмента планируется 20 января 2025 года. Весь выпуск был приобретен НПФ «Будущее», уточнили в фонде.
НПФ «Будущее» входит в пенсионный дивизион группы компаний (ГК) «Регион». В прошлом совладельцами ЛК «Эволюция» через одноименную холдинговую компанию (ХК) являлись концерн «Россиум» — мажоритарий Московского кредитного банка (МКБ) — и структуры ГК «Регион». Однако затем ХК перешла в собственность Алексею Инкину (он до этого восемь лет возглавлял направление прямых инвестиций ГК «Регион»), который в начале 2023 года продал лизинговую компанию бывшему топ-менеджеру МКБ Михаилу Полунину.
ЛК «Эволюция» с самого своего образования в 2020 году тесно сотрудничала с МКБ, совладельцем которого, по последним имеющимся данным, через ряд ЗПИФ является бенефициар ГК «Регион» Судариков. В частности, этот банк стал первым ее кредитором. Кроме того, согласно инвестиционной презентации лизингодателя, кредиторами ЛК являлся ранее принадлежавший ГК «Регион» Дальневосточный банк (ДВБ) и ранее принадлежавший МКБ Руснарбанк.