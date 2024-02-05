TUIK: инфляция в Турции в январе ускорилась до 64,86 процента

Инфляция в Турции по итогам декабря 2023 года увеличилась до 64,77 процента в годовом выражении по сравнению с 61,98 процента в ноябре. При этом местные потребители оценили годовую инфляцию в 96 процентов — в 1,5 раза выше официальных данных о росте потребительских цен.