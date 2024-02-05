Топливо сбавило обороты

По словам источников «Ъ», экспорт бензина 1—30 января сократился на 31,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 442,3 тыс. тонн. Практически все крупные нефтекомпании снизили продажи топлива за рубеж. Так, за отчетный период ЛУКОЙЛ уменьшил экспорт бензина более чем в шесть раз, до 20,1 тыс. тонн относительно января 2023 года. «Газпром нефть» сократила поставки за рубеж на 23%, до 52 тыс. тонн. «Роснефть», напротив, увеличила экспорт на 53%, до 88 тыс. тонн. В январе из-за атак беспилотников работу останавливали заводы в Усть-Луге (НОВАТЭК) и Туапсе («Роснефть»), однако, поскольку эти НПЗ поставляют топливо в основном на экспорт, на снабжении внутреннего рынка их остановка почти не сказалась.