Топливо сбавило обороты

Производство бензина в РФ за 30 дней января снизилось на 1,8% относительно того же периода годом ранее, до 3,49 млн тонн, или 116,3 тонны в сутки, сообщили источники «Ъ», знакомые с отраслевой статистикой. Из них нефтекомпании отгрузили на внутренний рынок 3,047 млн тонн (около 101,6 тонны в сутки), что на 6,5% больше, чем год назад, и в целом соответствует заявленному плану Минэнерго. «Роснефть» поставила около 994 тыс. тонн, выполнив рекомендации Минэнерго на 93%. ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть» перевыполнили план примерно на 12% и 7%, поставив 602 тыс. и 765 тыс. тонн бензина соответственно.
Наибольший отрыв от целевых показателей по отгрузкам продемонстрировал «Сургутнефтегаз» (владеет Киришским НПЗ в Ленинградской области), который выполнил цель лишь на 50%, поставив на внутренний рынок около 53 тыс. тонн.
В Минэнерго заявили «Ъ», что «при серьезных отклонениях компаний от планов и рекомендаций министерство информирует об этом правительство, указывает причины и предлагает действия для дальнейшего рассмотрения на совещаниях под руководством вице-премьера Александра Новака». «В настоящее время все компании в целом ответственно относятся к выполнению рекомендаций, каких-либо существенных отклонений не выявлено», — считают в Минэнерго.
Основным шоком для бензинового рынка в этом году стала авария на Нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа, но слабый спрос на топливо зимой смягчил ее последствия. Речь идет о выходе из строя установки каталитического крекинга, сроки восстановления которой, по данным «Ъ», пока неизвестны. Из-за остановки каткрекинга производство бензина Аи-95 снизилось примерно на 200 тыс. тонн в месяц. Минэнерго пообещало, что нефтекомпании перенаправят с экспорта недостающий для внутреннего рынка объем топлива.
По словам источников «Ъ», экспорт бензина
Беспилотник 3 февраля атаковал также крупный НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде, повредив установку по первичной переработке нефти. Компания в тот же день сообщила, что завод работает в штатном режиме, а тушение пожара на трубопроводе установки первичной нефтепереработки ЭЛОУ-АВТ-5 завершено. Завод в Волгограде крайне важен для снабжения топливом юга России, он перерабатывает около 14 млн тонн нефти в год при проектной мощности в 15,7 млн тонн. Установка АВТ-5 была введена в эксплуатацию в 2022 году после масштабной реконструкции.
Однако пока собеседники «Ъ» в отрасли не ждут существенных последствий для рынка, поскольку вторичные процессы, которые в наибольшей степени влияют на производство бензина, не были затронуты пожаром.
В феврале экспорт бензина из России просядет «довольно значимо», так как на перевалке через морские терминалы начнет сказываться сокращение экспортных отгрузок с НПЗ в январе, считает Виктор Катона из Kpler. Он отмечает, что в основном сокращение морского экспорта бензина затронет страны Северной Африки и Нигерию, в Азию этот продукт поставляется в меньшей степени.
В последние недели регуляторы были обеспокоены ежедневным подорожанием бензина на СПбМТСБ, которое было спровоцировано аварией на НПЗ в Нижнем Новгороде. В ситуацию стали вмешиваться регуляторы. ФАС настаивала на снижении стоимости топлива на АЗС, которое было приобретено в декабре по низким ценам. Кроме того, регулятор активизировал борьбу с алгоритмическими системами закупок топлива на бирже.
В результате целый ряд крупных биржевых трейдеров был наказан штрафом, а ФАС и СПбМТСБ намерены проверить участников торгов на предмет манипуляций рынком в январе. В начале февраля цена на бензин на СПбМТСБ стала снижаться. Так, 2 февраля Аи-95 и Аи-92 подешевели на 1,8% и 3,4%, до 53,3 тыс. и 45,7 тыс. руб. за тонну соответственно.
Дмитрий Козлов