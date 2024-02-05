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Топливо сбавило обороты

Как стало известно «Ъ», выпуск бензинов в РФ за 30 дней января снизился почти на 2% относительно прошлогоднего уровня, до 3,49 млн тонн. На выпуске сказалась авария на Нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа. Однако отгрузки на внутренний рынок выросли на 6,5% год к году за счет того, что нефтекомпании почти на треть сократили экспорт бензина.
Источник: Reuters

Производство бензина в РФ за 30 дней января снизилось на 1,8% относительно того же периода годом ранее, до 3,49 млн тонн, или 116,3 тонны в сутки, сообщили источники «Ъ», знакомые с отраслевой статистикой. Из них нефтекомпании отгрузили на внутренний рынок 3,047 млн тонн (около 101,6 тонны в сутки), что на 6,5% больше, чем год назад, и в целом соответствует заявленному плану Минэнерго. «Роснефть» поставила около 994 тыс. тонн, выполнив рекомендации Минэнерго на 93%. ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть» перевыполнили план примерно на 12% и 7%, поставив 602 тыс. и 765 тыс. тонн бензина соответственно.

Наибольший отрыв от целевых показателей по отгрузкам продемонстрировал «Сургутнефтегаз» (владеет Киришским НПЗ в Ленинградской области), который выполнил цель лишь на 50%, поставив на внутренний рынок около 53 тыс. тонн.

В Минэнерго заявили «Ъ», что «при серьезных отклонениях компаний от планов и рекомендаций министерство информирует об этом правительство, указывает причины и предлагает действия для дальнейшего рассмотрения на совещаниях под руководством вице-премьера Александра Новака». «В настоящее время все компании в целом ответственно относятся к выполнению рекомендаций, каких-либо существенных отклонений не выявлено», — считают в Минэнерго.

Основным шоком для бензинового рынка в этом году стала авария на Нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа, но слабый спрос на топливо зимой смягчил ее последствия. Речь идет о выходе из строя установки каталитического крекинга, сроки восстановления которой, по данным «Ъ», пока неизвестны. Из-за остановки каткрекинга производство бензина Аи-95 снизилось примерно на 200 тыс. тонн в месяц. Минэнерго пообещало, что нефтекомпании перенаправят с экспорта недостающий для внутреннего рынка объем топлива.

По словам источников «Ъ», экспорт бензина 1—30 января сократился на 31,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 442,3 тыс. тонн. Практически все крупные нефтекомпании снизили продажи топлива за рубеж. Так, за отчетный период ЛУКОЙЛ уменьшил экспорт бензина более чем в шесть раз, до 20,1 тыс. тонн относительно января 2023 года. «Газпром нефть» сократила поставки за рубеж на 23%, до 52 тыс. тонн. «Роснефть», напротив, увеличила экспорт на 53%, до 88 тыс. тонн. В январе из-за атак беспилотников работу останавливали заводы в Усть-Луге (НОВАТЭК) и Туапсе («Роснефть»), однако, поскольку эти НПЗ поставляют топливо в основном на экспорт, на снабжении внутреннего рынка их остановка почти не сказалась.

Беспилотник 3 февраля атаковал также крупный НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде, повредив установку по первичной переработке нефти. Компания в тот же день сообщила, что завод работает в штатном режиме, а тушение пожара на трубопроводе установки первичной нефтепереработки ЭЛОУ-АВТ-5 завершено. Завод в Волгограде крайне важен для снабжения топливом юга России, он перерабатывает около 14 млн тонн нефти в год при проектной мощности в 15,7 млн тонн. Установка АВТ-5 была введена в эксплуатацию в 2022 году после масштабной реконструкции.

Однако пока собеседники «Ъ» в отрасли не ждут существенных последствий для рынка, поскольку вторичные процессы, которые в наибольшей степени влияют на производство бензина, не были затронуты пожаром.

В феврале экспорт бензина из России просядет «довольно значимо», так как на перевалке через морские терминалы начнет сказываться сокращение экспортных отгрузок с НПЗ в январе, считает Виктор Катона из Kpler. Он отмечает, что в основном сокращение морского экспорта бензина затронет страны Северной Африки и Нигерию, в Азию этот продукт поставляется в меньшей степени.

В последние недели регуляторы были обеспокоены ежедневным подорожанием бензина на СПбМТСБ, которое было спровоцировано аварией на НПЗ в Нижнем Новгороде. В ситуацию стали вмешиваться регуляторы. ФАС настаивала на снижении стоимости топлива на АЗС, которое было приобретено в декабре по низким ценам. Кроме того, регулятор активизировал борьбу с алгоритмическими системами закупок топлива на бирже.

В результате целый ряд крупных биржевых трейдеров был наказан штрафом, а ФАС и СПбМТСБ намерены проверить участников торгов на предмет манипуляций рынком в январе. В начале февраля цена на бензин на СПбМТСБ стала снижаться. Так, 2 февраля Аи-95 и Аи-92 подешевели на 1,8% и 3,4%, до 53,3 тыс. и 45,7 тыс. руб. за тонну соответственно.

Дмитрий Козлов