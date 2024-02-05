Снижение в рамках позитивного тренда

Рынок накануне. ​За прошедшую неделю индекс МосБиржи вырос на 2% на фоне повышенных объем торгов, что дает надежду на продолжение восходящего движения, хотя в пятницу участники рынка традиционно фиксировали прибыль перед выходными: индекс МосБиржи снизился на 0,1%, индекс РТС — на 0,65%. Мы ожидаем дальнейшего роста индекса МосБиржи в направлении прошлогоднего максимума 3290 п. Между тем, давление на рынок может оказать неизвестность относительно решения Банка России на заседании, которое запланировано на следующую неделю, и на котором, как мы полагаем, регулятор не станет менять ключевую ставку и сохранит ее на уровне 16%.