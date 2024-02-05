Снижение в рамках позитивного тренда

Рынок накануне. За прошедшую неделю индекс МосБиржи вырос на 2% на фоне повышенных объем торгов, что дает надежду на продолжение восходящего движения, хотя в пятницу участники рынка традиционно фиксировали прибыль перед выходными: индекс МосБиржи снизился на 0,1%, индекс РТС — на 0,65%. Мы ожидаем дальнейшего роста индекса МосБиржи в направлении прошлогоднего максимума 3290 п. Между тем, давление на рынок может оказать неизвестность относительно решения Банка России на заседании, которое запланировано на следующую неделю, и на котором, как мы полагаем, регулятор не станет менять ключевую ставку и сохранит ее на уровне 16%.
В пятницу валютный курс упал до 91 ₽ к доллару США. Ослабление рубля наметилось в конце января, чему могло способствовать окончание налогового периода. В то же время мы ожидаем относительной устойчивости рубля как минимум до марта. Полагаем, что валютный курс продолжит колебаться в диапазоне 87—93 ₽ за доллар США.
Котировки Brent показали самое глубокое недельное падение с октября прошлого года, опустившись ниже $78 за барр. на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке.
Новости, ожидания и торговые идеи.
Текущая неделя ожидается достаточно насыщенной событиями на фондовом рынке. Сегодня раскроют операционные результаты за 2023 год сеть клиник Мать и Дитя (MDMG 895,8 ₽, −0,36%) и сеть гипермаркетов Лента (LENT 757,5 ₽, +0,93%). В пятницу результаты по МСФО за 2023 год опубликует Норникель (GMKN 15950 ₽, −0,26%) и по РСБУ за январь 2024 года — Сбербанк (SBER 276,74 ₽, −0,04%, SBERP 276,86 ₽, −0,01%).
Сегодня — последний день подачи заявок на участие в IPO «Делимобиль», начало торгов акциями запланировано на 7 января. Акции Трансфнети (TRNFP 157700 ₽, +0,19%) сегодня торгуются последний день перед приостановкой торгов из-за сплита с коэффициентом 1:100. Сплит акций позволит расширить круг розничных инвесторов в акционерах Транснефти.
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