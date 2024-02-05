СМИ: кризис в Красном море остановил поставки нефти из США в Индию

В целом индийские нефтеперерабатывающие заводы импортировали в общей сложности 4,81 млн баррелей нефти в сутки, что на 9,3% больше, чем в декабре, показывают данные Kpler. Импорт нефти из России, по данным аналитиков, в январе составил 1,53 млн баррелей в сутки, что на 5,6% выше, чем в предыдущем месяце.