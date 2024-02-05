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Сергей Степашин рассказал, как надо повышать тарифы на капремонт в многоэтажках

Проверки показали: в тех многоквартирных домах (МКД), где есть спецсчета на капремонт меньше всего и освоенных денег. Жильцы зачастую не знают, куда и как вложиться. Когда же средства передаются в фонд регионального оператора капитального ремонта, деньги осваивают эффективнее. Об этом в интервью «РГ» рассказал председатель Общественного совета при Минстрое России и попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.
Источник: РИА "Новости"

Сергей Вадимович, спецсчета ликвидируют?

Сергей Степашин: Этого мы сделать не можем, они по закону действуют. Но, видимо, будут вносить поправки в правила их использования. Надо сделать так, чтобы деньги не лежали мертвым грузом.

Во-первых, работать с собственниками, убеждать. Показывать примеры. Вот дом один, где общий котел, где все отремонтировано. И вот дом второй — со спецсчетом. Пускай посмотрят, сравнят и сделают вывод.

Во-вторых, думаю, необходимо усовершенствовать практику проведения общих собраний собственников жилья. Сейчас для принятия решений по многим вопросам управления МКД по закону требуется присутствие большинства собственников. В отдельных случаях — не менее двух третей голосов от общего числа собственников. Такой кворум просто нереально собрать. Можно было бы рассмотреть возможность снижения этих пороговых ограничений.

Не все проработано и в организации собраний жителей в электронной форме. Решения на этот счет в Жилищном кодексе РФ приняты, однако на практике существуют различные препоны. Например, недостатки в работе ГИС ЖКХ, являющейся площадкой для проведения таких собраний. Отсутствует доступ организаторов к реестру собственников жилья. Сохраняются недоверие граждан к голосованию онлайн, подделка протоколов собраний.

Взносы на капремонт будут повышать?

Сергей Степашин: По необходимости. И это решают регионы. Поймите, надо учитывать рост стоимости работ по капремонту и своевременно пересматривать уровень взносов. Но без рывков.

Нередки, к сожалению, случаи, когда регион не пересматривает размер взносов много лет. А потом, чтобы догнать накопленную инфляцию, повышает сразу в 1,5−2 раза. А то и больше. Кроме того, следует учитывать, что ремонт может состоять из различных работ, например, замена лифтов не выполняется в малоэтажных домах. Значит и взносы должны быть разными.

Мы говорим о совершенствовании расценок. О пересмотре подходов к планированию расходов на капремонт, когда за основу берут его максимально возможную стоимость. Сейчас Фонд развития территорий совместно с Минстроем России работает над нормативным документом, по которому стоимость работ будут планировать исходя из средней фактической стоимости уже проведенных мероприятий по капитальному ремонту. Это позволит более эффективно расходовать средства взносов и не допускать завышения стоимости работ.