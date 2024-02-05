Сергей Степашин рассказал, как надо повышать тарифы на капремонт в многоэтажках

Нередки, к сожалению, случаи, когда регион не пересматривает размер взносов много лет. А потом, чтобы догнать накопленную инфляцию, повышает сразу в 1,5−2 раза. А то и больше. Кроме того, следует учитывать, что ремонт может состоять из различных работ, например, замена лифтов не выполняется в малоэтажных домах. Значит и взносы должны быть разными.