Рынок цессии восстановился в 2023 году

Объем проданной досудебной цессии в четвертом квартале 2023 года составил 10,3 млрд рублей. Всего на онлайн-платформах банки предлагали портфели на 10,6 млрд рублей в четвертом квартале и на 35,46 млрд рублей за год. Это на 14% меньше, чем в 2022 году. На онлайн-торговлю пришлось 80% рынка. Общий объем торгов всеми видами просроченной банковской задолженности достиг около 260 млрд руб, сообщил изданию руководитель Клуба покупателей и продавцов НАПКА Павел Михмель.