Рынок цессии восстановился в 2023 году

В четвертом квартале 2023 года в банкам удалось продать 97% досудебной просроченной задолженности по договорам цессии. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex.
Объем проданной досудебной цессии в четвертом квартале 2023 года составил 10,3 млрд рублей. Всего на онлайн-платформах банки предлагали портфели на 10,6 млрд рублей в четвертом квартале и на 35,46 млрд рублей за год. Это на 14% меньше, чем в 2022 году. На онлайн-торговлю пришлось 80% рынка. Общий объем торгов всеми видами просроченной банковской задолженности достиг около 260 млрд руб, сообщил изданию руководитель Клуба покупателей и продавцов НАПКА Павел Михмель.
Доля продаж в этом секторе выше 90% «соответствует норме здорового рынка», отметил гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев. По его словам, в 2023 году баланс спроса и предложения восстановился по сравнению с 2022 годом.
Высокий процент закрытых сделок может объясняться отложенным спросом, отметил гендиректор Debex Марат Брук. «Начиная со второго квартала 2022 года рынок фактически замер. Первые продажи пошли только к декабрю. Поэтому в 2023 году покупатели добирали объемы и за предыдущий год», — сказал он. Также Брук добавил, что на рынок повлияла цифровизация работы коллекторов, которая повысила их эффективность.
В 2024 году объем предложения на рынке цессии вырастет, прогнозирует НАПКА. С их оценкой согласен ID Collect. Там считают, что банки будут продавать большое число новых просроченных задолженностей из выдач в период пандемии и после февраля 2022 года. В денежном выражении предлолжение цессии может увеличиться на 10−15% в 2024 году, по оценке Александра Васильева.