Российский бизнес UniCredit в 2023 году заработал 665 млн евро

Российский бизнес итальянской UniCredit в прошлом году заработал 665 млн евро чистой прибыли против чистого убытка в 200 млн евро в 2022 году, следует из пресс-релиза и презентации группы по итогам четвертого квартала 2023 года.
Это произошло несмотря на то, что с марта 2022 года группа неуклонно сокращала бизнес в России: кредитный бизнес с 2021 года она сократила более чем вдвое, закрыла 20% отделений.
Чистый процентный доход российского бизнеса Юникредитбанка в 2023 году составил 798 млн евро, показав прирост на 5,4%. Комиссионный доход вырос на 23%, до 198 млн евро. Расходы на резервы сократились до 5 млн евро с 882 млн евро по итогам 2022 года. Операционные расходы в 2023 году составили 228 млн евро, сократившись на 19,4%.
Портфель кредитов по итогам 2023 года сократился до 3,2 млрд евро с 6,6 млрд евро на начало года. Депозиты клиентов на конец декабря составили 7,2 млрд евро против 8,7 млрд евро по итогам 2022 года. Группа является держателем российских ОФЗ, всего — на 634 млн евро.
Ранее глава UniCredit Андреа Орчел говорил об изучении группой возможностей продать российские дочерние банки покупателям из «дружественных» для России стран, несмотря на запрет Минфина. Он подчеркивал, что группа продолжает искать потенциальные «честные» сделки с «невраждебными для России» интересантами. Однако продавать российский бизнес «любой ценой» группа не планировала.
Группа остоянно ищет возможности снизить риски, говорится в ее презентации.