Российский бизнес UniCredit в 2023 году заработал 665 млн евро

Чистый процентный доход российского бизнеса Юникредитбанка в 2023 году составил 798 млн евро, показав прирост на 5,4%. Комиссионный доход вырос на 23%, до 198 млн евро. Расходы на резервы сократились до 5 млн евро с 882 млн евро по итогам 2022 года. Операционные расходы в 2023 году составили 228 млн евро, сократившись на 19,4%.