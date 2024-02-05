Россиянам назвали причину невыгодности банковских вкладов

Также, по словам Сироткина, проблемы с этим инструментом накоплений, который, тем не менее, является самым надежным благодаря системе страхования, могут возникать из-за плавающих ставок и других завуалированных условий договора. В качестве примера эксперт привел ситуацию, при которой заявленная ставка в 20 процентов годовых может действовать по вкладу только по началу, в дальнейшем резко снижаясь, из-за чего общая доходность в течение года также окажется значительно ниже. В связи с этим рекомендуется внимательно изучать условия и порядок начисления процентов, уточняя все вопросы до заключения соглашения.