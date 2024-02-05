Reuters: Казахстан удвоил экспорт нефти в обход российских портов

Казахстан выстраивает альтернативные маршруты в обход российских портов, минимизируя риски санкций. Однако основной канал для экспорта казахстанского сырья — это по-прежнему Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с долей 80%. Главные альтернативные направления для экспорта нефти из Казахстана — нефтепровод Баку—Тбилиси—Джейхан (БТД), грузинский порт Батуми, а также трубопровод «Дружба», по которому нефть идет на немецкий НПЗ в Шведте.
За прошлый год поставки нефти из порта Актау в направлении Азербайджана увеличились до 1,468 млн т с 0,250 млн т годом ранее. Экспорт по нефтепроводу БТД вырос до 1,392 млн т. Главные поставщики сырья на этом маршруте — «Тенгизшевройл» (72%), Total & Dunga (18%), «Жаикмунай» (5%) и «Бузачи нефть» (4%). Объем экспорта по Транскаспийскому маршруту, по данным агентства, составил 1,55 млн т.
Экспорт сырья из Казахстана в Китай в 2023 году по сравнению с годом ранее снизился на 4% — до 1,2 млн т. Как сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров, зарубежные акционеры крупных каспийских месторождений не заинтересованы в поставке нефти в Китай по нефтепроводу Атасу—лашанькоу, поскольку поставки по Транскаспийскому маршруту более выгодны.
Казахстан планирует увеличить экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту в два раза — до 3 млн т ежегодно. Такой показатель должен быть достигнут в течение двух лет. Для этого Казахстан и Азербайджан обсуждают транспортировку сырья по нефтепроводу Баку—Супса.
Анастасия Ларина