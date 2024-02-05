Reuters: Казахстан удвоил экспорт нефти в обход российских портов

В 2023 году Казахстан нарастил поставки нефти и газового конденсата в обход российских портов в два раза по сравнению с годом ранее — до 3,73 млн т (1,91 млн т в 2022 году). Такие данные со ссылкой на источники приводит Reuters. Всего за 2023 год, по данным агентства, Казахстан экспортировал 70,5 млн т нефти и газоконденсата против 64,3 млн т годом ранее.