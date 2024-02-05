РБК: спрос на льготную ипотеку рухнул в российских регионах с дорогим жильем

Так, в Москве число заявок уменьшилось на 36,2% год к году, а в Петербурге — на 28,9%. Среди лидеров также оказался Краснодар, где число обращений снизилось на 16,6%. При этом в целом по России число заявок на льготную ипотеку под 8% на новостройки выросло на 7% за год.