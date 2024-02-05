РБК: спрос на льготную ипотеку рухнул в российских регионах с дорогим жильем

Так, в Москве число заявок уменьшилось на 36,2% год к году, а в Петербурге — на 28,9%. Среди лидеров также оказался Краснодар, где число обращений снизилось на 16,6%. При этом в целом по России число заявок на льготную ипотеку под 8% на новостройки выросло на 7% за год.
По информации Росстата, Москва и Петербург — регионы России с наиболее дорогим жильем. В третьем квартале 2023 года квадратный метр в новостройках двух столиц стоил 342,9 тыс. и 213,4 тыс. руб. соответственно. В Краснодарском крае «квадрат» тоже стоит дороже, чем в большинстве регионов, — 131,2 тыс. руб. Во многом это определяется стоимостью квартир в Сочи — около 446,9 тыс. руб. за 1 кв. м.
В декабре 2023 года вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что льготную ипотеку в России могут продлить только «в отдельных регионах, где слабый спрос». По его словам, массового продления льготной ипотеки точно не будет, поскольку госпрограмма «свою функцию выполнила». Он уточнил, что часть подходов к льготным ипотечным программам будет пересмотрена с 1 июля 2024 года, когда завершается срок их действия.
Александр Кислов.