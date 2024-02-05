Продажи новых легковых авто в России в январе увеличились на 77,3%

Кстати, в конце прошлого года эксперты прогнозировали снижение цен на китайские авто из-за их избытка на складах. На тот момент нераспроданными считались около 175 тысяч машин из Поднебесной. А недавно на нашем рынке заметили новый кроссовер Geely Boyue Cool. Вероятно, новинку привезли для изучения потенциального спроса в РФ, однако на деле всё может быть куда проще.