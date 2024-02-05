ОЭСР ухудшила прогноз по росту экономики еврозоны

В организации ожидают, что в 2024 году ВВП еврозоны вырастет на 0,6% вместо прогнозируемых ранее 0,9%. Это уже не первое снижение — в ноябре показатель был понижен с 1,1% до 0,9%. Среди стран Европы наихудшая инфляция может наблюдаться в Великобритании 2,8%, Франции (2,7%) и Германии (2,6%).