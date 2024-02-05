Минфин возвращает покупку золота и валюты по бюджетному правилу с 7 февраля

С 7 февраля министерство финансов России вернется к покупке золота и валюты в рамках бюджетного правила, сообщает ведомство. В период до 6 марта покупки золота и валюты будут осуществляться на сумму 3,7 млрд рублей в день.