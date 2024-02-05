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Минфин возвращает покупку золота и валюты по бюджетному правилу с 7 февраля

С 7 февраля министерство финансов России вернется к покупке золота и валюты в рамках бюджетного правила, сообщает ведомство. В период до 6 марта покупки золота и валюты будут осуществляться на сумму 3,7 млрд рублей в день.
Источник: Reuters

В Минфине отметили, что совокупный объем денег, выделенных на покупку иностранной валюты и золота, с 7 февраля по 6 марта составит 73,2 млрд рублей.

«Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2024 года по 6 марта 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд руб.», — отмечается в сообщении.

Министерство финансов РФ с 15 января и до 6 февраля продавал валюту на внутреннем рынке. Для этого в рамках бюджетного правила было выделено 4,1 млрд рублей в день.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».