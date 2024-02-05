Менеджеры «Яндекса» сохранят управление компанией после продажи бизнеса

Специально для этих целей был создан «Фонд менеджеров», который получит специальные права и право вето при принятии ключевых решений на совете директоров и общем собрании акционеров.
В числе таких вопросов — существенная реорганизация группы, утверждение бюджета, одобрение крупных сделок и другое. Привычные процессы управления в «Яндексе» сохранятся, отмечается в пресс-релизе.
Ранее 5 февраля стало известно, что нидерландская компания Yandex N.V. заключила договор о продаже российского «Яндекса» консорциуму частных инвесторов. Стоимость сделки составила 475 миллиардов рублей.