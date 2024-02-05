Ликвидная часть ФНБ в январе стала меньше 5 трлн рублей

В частности, за месяц в ФНБ было приобретено 187 млн юаней: теперь на счетах ФНБ в ЦБ их 227,5 млрд. Количество золота не изменилось — все так же 358,96 тонн в обезличенной форме. Объем рублей сократился в пять раз, до 294,8 млн рублей.