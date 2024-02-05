Компании стали чаще страховаться от терроризма

Корпоративные клиенты стали чаще интересоваться страхованием от террактов и диверсий, пишет «Коммерсант». Разные страховые компании зафиксировали рост числа обращений по таким рискам на 6−50%.
В «Росгосстрахе» количество запросов о страховании от террористической угрозы увеличилось более чем на 50%. В «Ренессанс страховании» рост составил 30−40%, в «Абсолют Страховании» — 25−30%. «Совкомбанк страхование» сообщило, что в среднем на рынке спрос на такие продукты повысился на 7−10% и на 6% в самой компании. При этом 80% тех, кто заинтересовался этим видом страхования, заключает договор, отметил заместитель гендиректора страхового консультанта АСТ по страхованию имущества и ответственности Денис Титов.
О росте интереса к страховому покрытию террористических рисков сообщили и брокеры. По словам заместителя директора страхового брокера Remind Андрея Шейна, за ним обратились все крупные клиенты компании с большими производственными площадями. Чаще всего страхование от террактов и диверсий хотели получить фирмы с активами в приграничных регионах, отметила брокер департамента ФИНПРO «Нобилис» Инна Бирюкова. Кроме того, интерес проявили компании с офисами в «Москва-Сити», добавил Шейн.
Среднее страховое покрытие по таким рискам составляет около 10−15 млрд рублей, оценил Шейн. При этом стандартно в него не входит страхование от угроз со стороны беспилотников и ракет, которые считаются военными рисками, отметил Титов.
В 2024 году спрос на страховое покрытие от терроризма и диверсий может увеличиться еще на 30%, считают в АСТ. Такой прогноз там объяснили «потенциальным расширением террористических угроз». При этом страховые компании могут отказаться от работы с компаниями, чьи активы находятся в отдельных регионах.