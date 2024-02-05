Компании стали чаще страховаться от терроризма

В «Росгосстрахе» количество запросов о страховании от террористической угрозы увеличилось более чем на 50%. В «Ренессанс страховании» рост составил 30−40%, в «Абсолют Страховании» — 25−30%. «Совкомбанк страхование» сообщило, что в среднем на рынке спрос на такие продукты повысился на 7−10% и на 6% в самой компании. При этом 80% тех, кто заинтересовался этим видом страхования, заключает договор, отметил заместитель гендиректора страхового консультанта АСТ по страхованию имущества и ответственности Денис Титов.