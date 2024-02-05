Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,01−0,57%

Наибольший минус продемонстрировали депозитарные расписки «Яндекса» (-3%) в связи с тем, что стало известно о продаже российских активов нидерландским холдингом закрытому ПИФу «Консорциум. Первый», принадлежащему команде российских менеджеров «Яндекса», поясняет эксперт. Теперь рынок ожидает информации о будущих механизмах обмена акций.