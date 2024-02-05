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Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,01−0,57%

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций провел понедельник в нейтральной динамике. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,01%, до 3 226,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,57%, до 1 123,72 пункта.
Источник: РИА "Новости"

Курс юаня снизился на 0,063%, до 12,55 рубля, доллара — на 0,48%, до 90,57 рубля, евро — на 1,15%, до 97,14 рубля.

«Укрепление рубля, ценовая слабость нефти и негативный общерыночный фон не позволили полноценно реализоваться спросу инвесторов, отложенному с конца прошлой недели из-за опасения рисков в выходные», — отмечает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Дополнительным фактором давления выступила активизация геополитического давления — западные СМИ сообщили о вероятном введении новых антироссийских санкций в феврале, добавляет эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке оказались депозитарные расписки сервиса Headhunter.ru (+3,8%) в ожидании редомициляции компании в РФ, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Наибольший минус продемонстрировали депозитарные расписки «Яндекса» (-3%) в связи с тем, что стало известно о продаже российских активов нидерландским холдингом закрытому ПИФу «Консорциум. Первый», принадлежащему команде российских менеджеров «Яндекса», поясняет эксперт. Теперь рынок ожидает информации о будущих механизмах обмена акций.

Рынок во вторник

Прогноз «БКС Мир инвестиций» по индексу Мосбиржи на 6 февраля — 3 150−3 250 пунктов, по курсу доллара — 88,5−91,5 рубля.

В Freedom Finance Global ожидают, что индекс Мосбиржи останется в коридоре 3 200−3 300 пунктов, пара доллар/рубль может показать динамику в диапазоне 89−91 рубль, евро/рубль — в коридоре 96−98 рублей, юань/рубль — в интервале 12,3−12,8 рубля.

Во вторник инвесторы оценят данные по декабрьским розничным продажам в еврозоне. В России важных корпоративных событий не ожидается. На американском рынке квартальные финрезультаты представят фармацевтические компании Eli Lilly и Gilead.