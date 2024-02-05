Индекс Hang Seng на бирже Гонконга упал на 1,27% на открытии торгов

Так, акции одного из лидеров КНР в области онлайн-коммерции Alibaba на открытии торгов упали на 2,33%, ценные бумаги производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi потеряли в цене 2,13%, акции технологического гиганта Tencent подешевели на 0,36%.