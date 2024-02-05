Главные события на финансовых рынках этой недели

Сделка года?
В понедельник, 5 февраля, состоялось одно из самых ожидаемых событий фондового рынка 一 совет директоров IT-гиганта Yandex N.V. Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса Яндекса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов. Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса.
Новой головной компанией Яндекса станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс» — частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже. Генеральным директором Яндекса останется Артем Савиновский. Яндекс сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии. Яндекс предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.
Основным владельцем МКАО «Яндекс» будет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами Яндекса. Кроме них в консорциуме еще четыре пайщика — структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «ИНФИНИТУМ»; структура группы «ЛУКОЙЛ»; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя. Ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли. «Консорциум. Первый» сможет номинировать шесть из десяти членов Совета директоров МКАО «Яндекс».
Итоги года и кварталов
В начале недели два крупных эмитента раскроют свои отчеты. MD Medical, управляющая сетью частных многопрофильных клиник Мать и Дитя, представит операционные результаты за четвертый квартал 2023 года. Вместе с ней по показателям октября 一 декабря и всего 2023 года отчитается российский FMCG-ритейлер Лента.
В понедельник завершится прием заявок на IPO сервиса каршеринга Делимобиль (ПАО «Каршеринг Руссия»). В преддверии торгов ценными бумагами на Мосбирже совет директоров компании определится с ценой размещения акций. Впоследствии бумаги будут торговаться под тикером DELI.
Завершится неделя двумя любопытными отчетами: в пятницу Сбер раскроет сокращенные результаты по РПБУ за январь 2024 года, по которым можно будет судить о самочувствии банковского сектора после охлаждения кредитного бума. А горнодобывающий холдинг ГМК Норникель, ранее отчитавшийся о производстве, раскроет финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
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