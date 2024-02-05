Главные события на финансовых рынках этой недели

Основным владельцем МКАО «Яндекс» будет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами Яндекса. Кроме них в консорциуме еще четыре пайщика — структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «ИНФИНИТУМ»; структура группы «ЛУКОЙЛ»; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя. Ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли. «Консорциум. Первый» сможет номинировать шесть из десяти членов Совета директоров МКАО «Яндекс».