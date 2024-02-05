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Главные события финансовых рынков 5 — 11 февраля

Самое важное об экономике и инвестициях: дайджест Финансов Mail.ru. Основано на анализе компании «БКС Мир Инвестиций».
Источник: Freepik

Макроэкономика

В понедельник выйдет финальное январское значение индекса деловой активности в секторе услуг США (ISM).
В среду в РФ выйдет блок важной статистки с предварительной оценкой декабрьского прироста ВВП в годовом выражении, а также данные по розничным продажам и уровню безработицы за декабрь.

В России

В пятницу выйдут финрезультаты компании Норникель за 2023 год по МСФО и результаты Сбербанка по РПБУ за январь 2024 года.

В среду ожидается начало торгов акциями компании Делимобиль.

В мире

После завершения январского заседания ФРС инвесторы сконцентрируются на массовой публикации отчетности крупных компаний с листингом в США. Особый интерес будут представлять квартальные результаты McDonald's, BP, Ford Motor, Alibaba, PayPal, Walt Disney, PepsiCo.

С четверга не будут проводиться торги на ряде азиатских фондовых бирж из-за начала Китайского Нового года.

Нефть

На нефтяном рынке сохранится напряжениеиз-за обострения клубка геополитических рисков на Ближнем Востоке. Их реализация по-прежнему способна стимулировать потенциальный «взрывной» рост цен на нефть.

В среду инвесторы ждут публикацию статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Рубль

Несмотря на нейтральные итоги недавнего заседания ФРС, курс доллара США уверенно превысил значимую отметку 90 ₽, но фактор обязательной продажи валютной выручки отдельными российскими экспортерами остается в силе.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».