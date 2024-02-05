Главные события финансовых рынков 5 — 11 февраля

В понедельник выйдет финальное январское значение индекса деловой активности в секторе услуг США (ISM).

В среду в РФ выйдет блок важной статистки с предварительной оценкой декабрьского прироста ВВП в годовом выражении, а также данные по розничным продажам и уровню безработицы за декабрь.