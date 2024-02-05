Эксперты назвали городской легендой совет не говорить «да» мошенникам

«Что касается истории с “да”, это больше похоже на городскую легенду. Сейчас не существует схем, которые бы могли использовать одно лишь “да” для кражи денег», — рассказал РБК руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. «Если смотреть шире, в перспективу и пофантазировать на тему использования голоса жертвы, представить, что злоумышленники смогли сделать “слепок голоса”, тогда тоже не важно, что именно говорил человек, потому что можно генерировать любые слова, не только те, что были записаны», — напомнил он. Просто слов «да» или «нет» недостаточно для проведения операций по счету, согласилась в разговоре с РБК руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина.