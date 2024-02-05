Долю маркетплейсов на рынке могут ограничить

Правительство рассмотрит подготовленный Совфедом законопроект об ограничении доли маркетплейсов на рынке в 25 процентов. Об этом «РГ» сообщил глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов. По его словам, инициатива ни коим образом не навредит рынку.