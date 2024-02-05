Долю маркетплейсов на рынке могут ограничить

Изменения коснутся в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Документом дается определение маркетплейса — это агрегатор информации о товарах (услугах), владельцах маркетплейсов, продавцах, владельцах пунктов выдачи заказов.
Предлагается, что закон могут дополнить статьей 14.1 — «Ограничения владельцев маркетплейсов, доля выручки которых превышает 25 процентов объема всех реализованных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год дистанционным способом в границах РФ».
В случае принятия поправки, уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства (ФАС), установит тарифные пределы комиссионных вознаграждений за предоставляемые маркетплейсом услуги продавцам товаров на онлайн-площадке. При превышении указанной доли на рынке владелец маркетплейса «не вправе открывать новые объекты логистической инфраструктуры, в том числе собственные новые пункты выдачи заказов», сказано в документе.
«Важной проблемой видится недостаточное регулирование взаимоотношений между маркетплейсами и продавцами. Первые в настоящее время имеют возможность внесения изменений в договоры (оферты) и увеличения размеров комиссии в одностороннем порядке и определять порядок выставления штрафов маркетплейсами», — говорится в поянительной записке к документу.
При этом уточняется, что рыночная сила маркетплейсов неизменно растет, и они могут применять ее для установления несправедливых условий по отношению к бизнес-пользователям.