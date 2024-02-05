Депутат ГД Гаврилов рассказал о рисках при покупке земли

Депутат привел пример. Так, покупатель приобретает у хозяев или их наследников такой участок (с домом или без дома), и в выписке ЕГРН всё как положено — указан номер и площадь. Затем он ставит новый забор на месте колышков, на месте старого забора или вдоль кустов, по которым всю жизнь ориентировались хозяева. Однако соседи внезапно подают на нового соседа в суд, потому что он «прирезал землю себе». Суд назначает экспертизу, которая указывает на то, что замеры не в пользу нового владельца. По итогам такого спора новый владелец должен будет снести забор, сдвинуть границы, заплатить за экспертизы и за расходы соседей на юриста, а также заплатить соседям моральный вред, если он присутствует в исковых требованиях, резюмировал Гаврилов.