Чистая прибыль «Интер РАО» в 2023 году составила 135 млрд рублей

«Помимо всего прочего, у нас создана большая финансовая подушка. Компания не имеет долгов и имеет серьезный запас средств на счетах. На сегодняшний момент мы начинаем активный период инвестиций — на 2024 [год] они запланированы в размере порядка 160 млрд руб.», — сказал Ковальчук.