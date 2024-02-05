Число частных инвесторов на Мосбирже превысило 30 миллионов по итогам января 2024 года

Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в январе 2024 года вырос на 18% по сравнению с январем 2023 года и достиг 63,4 млрд рублей. Из них в облигации вложено 43 млрд рублей, в акции — 8,1 млрд рублей, в БПИФы — 12,3 млрд рублей. Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 11%.