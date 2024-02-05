ЦБ: граждане смогут расторгнуть договор с НПФ через агента спустя две недели

Новая версия этого стандарта также подразумевает расширение перечня сведений в ключевом информационном документе (КИД). Теперь туда будет входить отдельный раздел о гарантировании средств при аннулировании лицензии или банкротства НПФ. Это связано с введением государственного страхования добровольных пенсионных накоплений. В КИДе будет прописан размер возмещения и порядок его выплат.