ЦБ: граждане смогут расторгнуть договор с НПФ через агента спустя две недели

Банк России утвердил новую редакцию базового стандарта защиты прав лиц при взаимодействии с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), согласно которому граждане теперь могут в течение четырнадцати дней расторгнуть договор с НПФ через агента, следует из сообщения регулятора. Ранее такую возможность своим клиентам предоставляли только некоторые НПФ на добровольной основе.
Новая версия этого стандарта также подразумевает расширение перечня сведений в ключевом информационном документе (КИД). Теперь туда будет входить отдельный раздел о гарантировании средств при аннулировании лицензии или банкротства НПФ. Это связано с введением государственного страхования добровольных пенсионных накоплений. В КИДе будет прописан размер возмещения и порядок его выплат.
Если НПФ понес убытки, то он обязан на эту величину восполнить пенсионный счет клиента. Также НПФ не может уменьшить размер негосударственной пенсии и продолжительность ее выплаты в случае отрицательного результата при размещении пенсионных резервов.
Утвержденный регулятором стандарт начнет действовать через 90 дней после его публикации.