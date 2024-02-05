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ЦБ: граждане смогут расторгнуть договор с НПФ через агента спустя две недели

Ранее этот механизм был для НПФ необязательным.
Источник: Reuters

Банк России утвердил новую редакцию базового стандарта защиты прав лиц при взаимодействии с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), согласно которому граждане теперь могут в течение четырнадцати дней расторгнуть договор с НПФ через агента, следует из сообщения регулятора. Ранее такую возможность своим клиентам предоставляли только некоторые НПФ на добровольной основе.

Новая версия этого стандарта также подразумевает расширение перечня сведений в ключевом информационном документе (КИД). Теперь туда будет входить отдельный раздел о гарантировании средств при аннулировании лицензии или банкротства НПФ. Это связано с введением государственного страхования добровольных пенсионных накоплений. В КИДе будет прописан размер возмещения и порядок его выплат.

Также в КИД будет прописана обязанность фонда отражать на пенсионном счете негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) результаты инвестирования средств клиента — по закону НПФ обязан обеспечить безубыточность инвестиций.

Если НПФ понес убытки, то он обязан на эту величину восполнить пенсионный счет клиента. Также НПФ не может уменьшить размер негосударственной пенсии и продолжительность ее выплаты в случае отрицательного результата при размещении пенсионных резервов.

Утвержденный регулятором стандарт начнет действовать через 90 дней после его публикации.