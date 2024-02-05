Bloomberg: акции небольших китайских компаний упали более чем на 6% за сутки

Некоторый позитив возник после того, как власти допустили вливание в биржу двух триллионов юаней (278 миллиардов долларов), но уже в начале февраля на фоне очередной слабой статистики CSI 300 обновил пятилетний минимум. Эксперты отмечают, что сама по себе скупка акций государством эффективна только в краткосрочный период, но как основной инструмент она не способствует доверию.