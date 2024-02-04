Вызов Мосбиржи: что будет с рынком ценных бумаг дальше

В 2023 году «Норникель» снизил объемы производства по всем металлам, кроме платины. Компания также отмечает, что в середине этого года в Норильском дивизионе планируется ремонт печи взвешенной плавки (ПВП-2) Надеждинского металлургического завода, что на фоне сохраняющихся геополитических рисков может оказать негативное влияние на будущие операционные показатели.