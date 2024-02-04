Вызов Мосбиржи: что будет с рынком ценных бумаг дальше

Что было
Оптимизм на рынке в значительной степени подпитывали акции «Яндекса», которые превысили стоимость в 3000 рублей за штуку на фоне ожиданий финализации сделки по разделению активов, а также акции «Северстали», растущие на ожиданиях дивидендов. В конце недели «Северсталь» обнародовала рекомендации совета директоров по дивидендам, которые составили 191,51 рубля, превысив прогнозы аналитиков.
«После 5 дней роста рынок корректируется, но мы полагаем, что краткосрочный восходящий тренд еще может продолжиться на следующей неделе», — отметила она.
Что будет
Одним из основных корпоративных событий будет публикация отчетности «Норильского никеля», которая запланирована на 9 февраля. Компания раскроет результаты по МСФО за 2023 год, которые, судя по недавно опубликованным операционным показателям, будут достаточно слабыми.
В 2023 году «Норникель» снизил объемы производства по всем металлам, кроме платины. Компания также отмечает, что в середине этого года в Норильском дивизионе планируется ремонт печи взвешенной плавки (ПВП-2) Надеждинского металлургического завода, что на фоне сохраняющихся геополитических рисков может оказать негативное влияние на будущие операционные показатели.
Кроме того, 5 февраля операционные результаты опубликует компания «Мать и дитя».
Также интересно будет посмотреть на результаты первичного размещения акций «Делимобиля». Компания объявила индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 245−265 ₽ за акцию, что соответствует оценке компаний 39,2−42,4 млрд руб., без учёта средств IPO. Закрытие книги состоится 5 февраля, а на бирже акции начнут торговаться не позднее 7 февраля.
Компания сообщает, что получила заявки от крупнейших российских банков и управляющих компаний.
Кроме того, на следующей неделе может начаться роуд-шоу компании «Диасофт» — разработчика ПО для финансового сектора. Компания планирует провести IPO в феврале.
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