Правительство упростило процедуру допуска к международным автоперевозкам

Согласно документу, с 1 сентября срок предоставления услуги для получения допуска российских транспортных компаний к международным автоперевозкам сократится с 20 до 5 рабочих дней.
Также с сентября сократится число документов, которые необходимо представлять для получения допуска. В зависимости от требований, предъявляемых к перевозчикам тех или иных грузов, транспортные компании смогут отправлять в Ространснадзор от одного до трех документов. Остальные могут быть получены в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.
Российские автомобильные перевозки в 2023 году показали рост — прежде всего во внутреннем сообщении. При этом товарообмен с Грузией и Арменией, показатели которого активно росли в 2022 году, затормозился. Осложнилось сообщение и с Казахстаном. Лидером по внешним перевозкам остается Белоруссия; втрое растет сообщение с Китаем.