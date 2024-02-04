Правительство упростило процедуру допуска к международным автоперевозкам

Также с сентября сократится число документов, которые необходимо представлять для получения допуска. В зависимости от требований, предъявляемых к перевозчикам тех или иных грузов, транспортные компании смогут отправлять в Ространснадзор от одного до трех документов. Остальные могут быть получены в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.