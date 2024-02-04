Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство упростило процедуру допуска к международным автоперевозкам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее процедуру допуска российских транспортных компаний к международным автоперевозкам. В правительстве отметили, что такое решение позволит снизить издержки бизнеса и увеличить объемы внешней торговли.
Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, с 1 сентября срок предоставления услуги для получения допуска российских транспортных компаний к международным автоперевозкам сократится с 20 до 5 рабочих дней.

Также с сентября сократится число документов, которые необходимо представлять для получения допуска. В зависимости от требований, предъявляемых к перевозчикам тех или иных грузов, транспортные компании смогут отправлять в Ространснадзор от одного до трех документов. Остальные могут быть получены в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

Российские автомобильные перевозки в 2023 году показали рост — прежде всего во внутреннем сообщении. При этом товарообмен с Грузией и Арменией, показатели которого активно росли в 2022 году, затормозился. Осложнилось сообщение и с Казахстаном. Лидером по внешним перевозкам остается Белоруссия; втрое растет сообщение с Китаем.