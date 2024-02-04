Монетный игнор: что делать, если задержали зарплату

Если сотруднику не начислили зарплату, отпускные и другие причитающиеся ему выплаты, работодатель должен будет уплатить их с процентами. Закон, который устанавливает для этого четкие рамки, подписал Владимир Путин, поправки дополняют статью № 236 Трудового кодекса. Теперь проценты рассчитывают со следующего дня после даты, когда деньги обязаны были выплатить, если бы их начислили вовремя. При этом проценты не могут быть ниже одной стопятидесятой доли ключевой ставки Центробанка.