Монетный игнор: что делать, если задержали зарплату

Принятые изменения в Трудовой кодекс предписывают: если работнику не начислили зарплату, отпускные или другие причитающиеся ему выплаты, работодатель должен будет уплатить их с процентами. Вместе с тем эксперты призывают учитывать, что причиной позднего начисления денег на карту могут быть и сами банки. Как поступать в ситуации конфликта — в материале «Известий».
Что делать, если задерживают зарплату
Если сотруднику не начислили зарплату, отпускные и другие причитающиеся ему выплаты, работодатель должен будет уплатить их с процентами. Закон, который устанавливает для этого четкие рамки, подписал Владимир Путин, поправки дополняют статью № 236 Трудового кодекса. Теперь проценты рассчитывают со следующего дня после даты, когда деньги обязаны были выплатить, если бы их начислили вовремя. При этом проценты не могут быть ниже одной стопятидесятой доли ключевой ставки Центробанка.
Ранее в Трудовом кодексе РФ была некая неопределенность, с какой даты следует начислять проценты за невыплаченные суммы, а суды нередко признавали право работника только на получение самих выплат, без процентов.
В России нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы, отпускных и иных компенсаций случаются, констатирует эксперт «Народный фронт. Аналитика», член общественного совета при Роструде Оксана Старожильцева. Изменения в статью 236 Трудового кодекса прежде всего связаны с исполнением постановления Конституционного Суда РФ № 16-П от 11 апреля 2023 года.
— Теперь, согласно изменениям, работодатели обязаны будут выплатить денежную компенсацию в том случае, когда положенные работнику средства не были своевременно начислены, — отмечает она.
Однако руководитель экспертного центра по ESG-трансформации «Деловой России» Николай Кривозерцев призывает учитывать, что задержки с поступлениями непосредственно на банковские карты могут возникать не только по вине работодателя, но и в случае, если финансовая организация проводит операции с опозданием по тем или иным причинам.
— От подобных форс-мажоров никто не застрахован. Рекомендуем в первую очередь разобраться, по какой причине произошла задержка выплаты. Такие нарушения есть всегда, встречаются они в любых сферах и видах бизнеса, — говорит Николай Кривозерцев.
В пресс-службах Роструда и Минтруда комментировать «Известиям» ситуацию с электронными задержками денег не стали.
В ТПП РФ, правда, разъяснили, что задержки с поступлением зарплат на банковские карты могут возникать по разным причинам, включая технические сбои в работе банковской системы. Регулирование этого вопроса может осуществляться через законодательство, например установлением сроков перечисления зарплаты на банковские карты и штрафов за несоблюдение этих сроков, сказал президент ТПП РФ Сергей Катырин.
Частые нарушения по выплате зарплаты: что делать
Недочеты в оплате труда по-прежнему распространены больше других, комментирует руководитель юридической практики в SuperJob Александра Южалина. Например, нарушение сроков выплаты отпускных, неиндексация заработной платы, а также неправомерное снижение или уменьшение премии. Кроме этого, в числе нарушений и неправильный расчет оплаты сверхурочной работы. Во всех этих случаях работник имеет право потребовать от работодателя устранить ошибки и выплатить дополнительную компенсацию.
— А с января 2024 года к таким нарушениям можно отнести и случай восстановления работника в должности после незаконного увольнения с оплатой вынужденного прогула, который теперь тоже должен выплачиваться с учетом компенсации, — напоминает эксперт SuperJob.
Надо заметить, что большинство работодателей знают: при увольнении сотрудника задержка причитающихся ему выплат может стать не только поводом для материальной ответственности, но и основанием для признания самого увольнения незаконным. Поэтому при увольнении зарплату и компенсации выплачивают вовремя, а во время работы такие нарушения встречаются часто.
Адвокат, член ассоциации юристов России Марина Астаева напоминает, что законодатель руководствовался судебной практикой. Речь идет о постановлении Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2023 г. № 16-П в связи с жалобой гражданина И. Б. С., в котором было отмечено, что при просрочке выдачи зарплаты и других сумм сотрудникам работодатель уплачивает проценты.
— Внимание суда привлек вопрос о том, полагается ли начислять такие проценты в случае, когда работодатель обязан выплатить суммы сотруднику на основании судебного решения. Речь идет не о тех деньгах, которые работодатель начислил, но не выплатил, а о средствах, право получить которые признал суд, — отмечает Марина Астаева.
Сама норма, предусматривающая ответственность работодателя, уже действовала, размер ответственности остался прежним — в размере не ниже одной стопятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка.
— Теперь работник в итоге сможет получить в суде и выплаты, и проценты, — разъясняет советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова.
Собеседница напоминает также, что ст. 145.1 УК предусматривает уже уголовную ответственность за невыплату зарплаты и других начислений. Но такое грубейшее нарушение должно быть подтверждено корыстной или иной личной заинтересованностью организации.
— Уместно здесь привести в пример актуальный трудовой спор по выплатам, который связан как раз с ситуаций, когда одна российская компания стала владеть заводом и офисом бывшей иностранной компании, а по договору работникам были предусмотрены гарантии от увольнения, — рассказывает Власова.
Когда их всех отправили в простой со снижением зарплаты и сократили все компенсации, а в это время стали набирать новых сотрудников с таким же функционалом, прежние работники подали большой групповой иск, — уточняет она.
«Известия» направили запросы в упомянутую компанию и в региональный областной суд.
Как действовать при задержках зарплаты
Генеральный директор кадрового агентства Lightmans Юрий Кондратьев рассказывает, что задержки заработной платы встречаются с каждым годом всё реже, хотя в нашей стране проблема остается актуальной.
— Чаще всего столкнуться с такой ситуацией можно в производственных и строительных компаниях, — говорит спикер.
По его словам, работодатели задерживают заработную плату сотрудникам по трем основным причинам: кассовый разрыв, фундаментальная политика руководства компании (осознанная задержка) и сложный (долгий) бюрократический аппарат.
— В действительности подавляющее число бизнесов не застраховано от ситуации, когда в моменте, в конкретный месяц, может возникнуть кассовый разрыв. По моему мнению, задержка на две недели допустима в случае разовой ситуации. Месяц и более — грубое нарушение, — говорит Юрий Кондратьев.
Как с минимумом конфликтов максимально эффективно решать такие ситуации работникам? Чтобы оценить перспективы борьбы за заработную плату, нужно понять причины ее невыплаты или несвоевременного зачисления. Если задержка является нормой для компании, такая проблема есть у всех сотрудников и на протяжении многих месяцев — проще принять стратегическое решение: устраивает ли такая ситуация или лучше компанию покинуть. Скорее всего, у такой компании есть какие-то механизмы защиты, предупреждает эксперт.
— Если ситуация возникла чуть ли не впервые, стоит обсудить конкретные сроки с руководством. Я действительно считаю, что в случае разовой проблемы нет смысла решать вопрос через инстанции, а в случае регулярных проблем — проще компанию покинуть, чем «воевать», — советует HR-специалист.
Исключение — если работник живет в небольшом городе, а компания практически градообразующая. Этот случай подразумевает выстраивание отношений с таким работодателем, в том числе с помощью уполномоченных органов, отмечает Кондратьев.
Адвокат АП Москвы Екатерина Тютюнникова указывает, что в минимуме конфликтов заинтересованы обе стороны: и работодатель, и работник.
— На практике работодатель не хочет разбираться в ситуации, когда принимает свои административные решения, и работнику ничего не остается, как идти в суд. Если бы в компаниях была служба, рассматривающая конфликтные ситуации, то судебных споров было бы гораздо меньше, — отмечает адвокат Тютюнникова.
Собеседница напоминает, что рядовым работникам стоит помнить о необходимости надлежащего оформления своих трудовых отношений (трудовой договор, дополнительные соглашения, должностные инструкции), а также сохранять переписки с работодателем.
Учитывая действующий сейчас мораторий на инспекционные проверки, наиболее эффективным способом решения острого конфликтного вопроса будет немедленное обращение в суд, советуют эксперты.