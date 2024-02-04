Микрореволюция: производство чипов может стать дешевле в 10 раз

Если соответствующие машины действительно пойдут в коммерческую эксплуатацию уже в текущем году, как обещают в Canon, это означает настоящую революцию в отрасли, да и в хай-теке в целом. Учитывая, что расходы на литографическое оборудование составляют около 40% всех издержек при производстве чипов, со временем можно будет ожидать резкого удешевления производства. ASML может если не остаться полностью не у дел (примеров того, как сложнейшие технологии оказывались в одночасье бесполезными, когда изобреталось что-то более простое и дешевое, в истории десятки, если не сотни), то как минимум потерять значительную долю рынка. Разработка сложного программного обеспечения вроде ИИ и нейросетей станет доступна куда большему кругу игроков. Санкции и экспортный контроль при обострившейся конкуренции на рынке станут куда менее эффективным инструментом. В то же время Китай может ускорить разработку своих собственных литографических машин, сейчас способных работать только на техпроцессе 28 нм (чего, впрочем, более чем достаточно для производства подавляющего большинства чипов военного назначения).