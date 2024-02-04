Хуснуллин сообщил о планах продлить программу «Семейная ипотека»

«У нас есть задача определиться с ипотекой — как она будет дальше работать. Мы точно видим, что будет семейная ипотека. Мы будем поддерживать ипотеку в регионах — на Дальнем Востоке, в новых регионах РФ», — сказал вице-премьер на пленарном заседании.
В России действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: «Льготная ипотека» на новостройки под 8%, «Семейная ипотека» под 6%, ипотека для IT-специалистов под 5%, «Сельская ипотека» под 3%, «Дальневосточная ипотека» под 2%, льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%. Кроме того, в некоторых субъектах РФ действуют региональные программы улучшения жилищных условий. Срок действия программ «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека» завершается 1 июля 2024 года.
Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.