Хуснуллин сообщил о планах продлить программу «Семейная ипотека»

«У нас есть задача определиться с ипотекой — как она будет дальше работать. Мы точно видим, что будет семейная ипотека. Мы будем поддерживать ипотеку в регионах — на Дальнем Востоке, в новых регионах РФ», — сказал вице-премьер на пленарном заседании.