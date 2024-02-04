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Хуснуллин сообщил о планах продлить программу «Семейная ипотека»

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Программа «Семейная ипотека» будет продлена в России, кроме того, планируется поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе деловой программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Источник: РИА "Новости"

«У нас есть задача определиться с ипотекой — как она будет дальше работать. Мы точно видим, что будет семейная ипотека. Мы будем поддерживать ипотеку в регионах — на Дальнем Востоке, в новых регионах РФ», — сказал вице-премьер на пленарном заседании.

В России действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: «Льготная ипотека» на новостройки под 8%, «Семейная ипотека» под 6%, ипотека для IT-специалистов под 5%, «Сельская ипотека» под 3%, «Дальневосточная ипотека» под 2%, льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%. Кроме того, в некоторых субъектах РФ действуют региональные программы улучшения жилищных условий. Срок действия программ «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека» завершается 1 июля 2024 года.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.