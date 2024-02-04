Эксперты оценили, является ли решение Байдена по газу «подарком Путину»

По его мнению, вопрос не столько в том, что произойдет с экспортом энергоносителей к концу этого десятилетия, сколько в долгосрочной перспективе: «В ближайшие 20 лет этот источник поставок будет столь же важен для остального мира. Энергетическая безопасность имеет жизненно важное значение для многих стран».