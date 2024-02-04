Безос намерен продать до 50 млн акций Amazon в течение года

По оценкам профильных СМИ, Безосу на данный момент принадлежит около 988 млн акций корпорации. Amazon была основана в 1994 году как интернет-магазин по продаже книг. Сейчас это одна из крупнейших в мире корпораций, продающих товары и услуги через интернет.