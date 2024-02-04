Безос намерен продать до 50 млн акций Amazon в течение года

Как следует из документа, план был согласован в ноябре 2023 года. Он предусматривает продажу Безосом «при определенных условиях до 50 млн обычных акций Amazon в течение периода времени, который завершится 31 января 2025 года». Их общая стоимость составит около $8,6 млрд при текущем курсе ценных бумаг.
Согласно отчетности, продажу акций Amazon планируют в ближайшие годы и месяцы также не менее семи представителей руководства корпорации и различных ее подразделений. Они намерены реализовать суммарно около 440 тыс. ценных бумаг.
По оценкам профильных СМИ, Безосу на данный момент принадлежит около 988 млн акций корпорации. Amazon была основана в 1994 году как интернет-магазин по продаже книг. Сейчас это одна из крупнейших в мире корпораций, продающих товары и услуги через интернет.
Безос сейчас занимает третье место в составляемом агентством Bloomberg рейтинге богатейших людей мира. Его состояние оценивается в $185 млрд. Предприниматель также является основателем аэрокосмической компании Blue Origin.