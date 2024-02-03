ВВП, продажи и безработица: за чем следим на следующей неделе

На новой неделе на международных рынках инвесторам следует следить за следующими событиями: публикация объемов розничных продаж в еврозоне по итогам декабря 2023, месячная динамика промышленного производства в Германии за декабрь 2023, январская инфляция в Китае.
Кроме того, будут обнародованы макропоказатели России: месячная динамика ВВП (г/г), объем розничных продаж (дек. 2023), уровень безработицы.
На российском рынке в начале недели ритейлер Лента (LENT) должен раскрыть операционные результаты за 4 кв. и 12 мес. 2023. В конце неделе инвесторам станут доступны сокращенные результаты Сбера по РПБУ за январь 2024 г., а также отчетность ГМК НорНикель за 2023 г. по МСФО.
Отметим также, что 5 февраля — это последний торговый день привилегированными акциями Транснефти перед сплитом (в режиме Т+1). Напомним, что совет директоров компании одобрил дробление акций в отношении 100 к 1. После дробления количество обыкновенных акций увеличится до 569,4 млн штук и привилегированных — до 155,5 млн штук. На Московской бирже торгуются только привилегированные акции.
5 февраля Совет Директоров компании «Делимобиль» определит цену размещения акций на IPO. Ожидается, что старт торгов акциями начнется не позднее 7 февраля 2024 года под тикером DELI.
Согласно сообщениям СМИ, книга заявок на IPO Делимобиль подписана по верхней границе предварительного ценового диапазона. Ценовой диапазон IPO установлен на уровне 245 рублей до 265 рублей за акцию. Заявки будут приниматься до 5 февраля включительно.
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