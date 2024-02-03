ВВП, продажи и безработица: за чем следим на следующей неделе

Отметим также, что 5 февраля — это последний торговый день привилегированными акциями Транснефти перед сплитом (в режиме Т+1). Напомним, что совет директоров компании одобрил дробление акций в отношении 100 к 1. После дробления количество обыкновенных акций увеличится до 569,4 млн штук и привилегированных — до 155,5 млн штук. На Московской бирже торгуются только привилегированные акции.