В Новосибирске «Тяжстанкогидропресс» за год увеличил выручку на 35%

Семка также добавил, что предприятие в 2023 году закрыло долг на сумму 72 млн рублей перед кредиторами по мировому соглашению, которое было заключено в период банкротства предприятия. Кроме того, оно погасило 34 млн рублей долгов перед прочими кредиторами. По итогам года завод не имеет задолженности по налогам и платежам перед поставщиками услуг и материалов, ресурсоснабжающими организациям. 30 млн рублей было направлено на ремонт инфраструктуры, в частности, кровли в цехах и газового котла, который не функционировал пять лет.