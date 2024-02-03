Турецкий строительный холдинг Ronesans Holding сообщил о продаже бизнеса в РФ

Согласно пресс-релизу холдинга, в мае 2022 года Ronesans продала свой строительный бизнес в России, в июне 2023 года — бизнес в сфере недвижимости. «Глобальное присутствие группы теперь распространяется на различные регионы, включая Турцию и Нидерланды, Германию и страны СНГ, с растущим акцентом на Казахстан и Туркменистан», — уточнили в компании.
В Ronesans добавили, что после прекращения деятельности в России холдинг планирует выйти на новые рынки и расширить глобальное присутствие. «Компания стремится инвестировать в новые рынки и отрасли и использовать свой обширный опыт в сфере здравоохранения, энергетического перехода и коммерческого строительства», — рассказали в холдинге.
Ronesans Holding занимается строительством разных объектов, от жилья до объектов энергетики и больниц. Помимо Турции она работает в странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. В России холдинг работал с 1993 года, реализовав ряд крупных проектов, в частности в партнерстве с Российским фондом прямых инвестиций.
Лаура Кеффер