Себе, ребенку и питомцу: три продукта, которые в феврале можно купить только дороже

В перспективе пяти месяцев будут расти цены на практически все импортные товары. Причина: кризис в Красном море, который делает повысил в разы стоимость доставки. Чем более скоропортящийся товар, тем сильнее он сможет дорожать: в цену будет заложен риск порчи в пути овощей, фруктов и т. п.