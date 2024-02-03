Себе, ребенку и питомцу: три продукта, которые в феврале можно купить только дороже

Для себя — чашечка кофе
В числе первых о повышении цен на свою продукцию сообщили продавцы чая и кофе. Причина: рост стоимости доставки. Вторая причина: рост мировых цен на чайный лист и кофейные зерна.
По мнению экспертов, в среднем цена прибавит 10−15%.
Для ребенка — шоколадка
Проиводители кондитерских изделий, в составе которых есть шоколад, заявили о росте закупочных цен на свой товар на 10−15% из-за удорожания какао-бобов, какао-масла и других ингридиентов. Вторая причина — трудности с логистикой.
В частности, за прошлый 2023 год только какао-масло подорожало на 100−150%, а часть поставщиков не спешат продавать свой товар втродорого, надеясь, что цены вырастут снова.
Помимо роста цен, проблемы с поставками ингридиентов для шоколада приведет к тому, что производители будут вынуждены изобретать новые рецепты, удешевляя производство.
Стоит готовиться к тому, что в среднем цены вырастут на 7−10%.
Для питомца — корм
Заговорили о росте цен в пределах 10% и производители корма для домашних животных. Например, российская «дочка» Nestle предупредила своих клиентов о повышении цен на корма для кошек и собак с понедельника, 5 февраля.
По Красному морю
Впрочем, это не все товары, которые могут подорожать в России в ближайшее время.
В перспективе пяти месяцев будут расти цены на практически все импортные товары. Причина: кризис в Красном море, который делает повысил в разы стоимость доставки. Чем более скоропортящийся товар, тем сильнее он сможет дорожать: в цену будет заложен риск порчи в пути овощей, фруктов
Обувь и импортная одежда также прибавят в цене, хотя они и не могут «протухнуть» в пути.
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