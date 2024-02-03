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Себе, ребенку и питомцу: три продукта, которые в феврале можно купить только дороже

Пока Росстат рапортует о снижении цен на куриные яйца в России, производители предупредили о увеличении с февраля цен на ряд продуктов. Что подорожает и кому придется точно платить больше — разбирались Финансы Mail.ru.
Источник: Reuters

Для себя — чашечка кофе

В числе первых о повышении цен на свою продукцию сообщили продавцы чая и кофе. Причина: рост стоимости доставки. Вторая причина: рост мировых цен на чайный лист и кофейные зерна.

По мнению экспертов, в среднем цена прибавит 10−15%.

Для ребенка — шоколадка

Проиводители кондитерских изделий, в составе которых есть шоколад, заявили о росте закупочных цен на свой товар на 10−15% из-за удорожания какао-бобов, какао-масла и других ингридиентов. Вторая причина — трудности с логистикой.

В частности, за прошлый 2023 год только какао-масло подорожало на 100−150%, а часть поставщиков не спешат продавать свой товар втродорого, надеясь, что цены вырастут снова.

Помимо роста цен, проблемы с поставками ингридиентов для шоколада приведет к тому, что производители будут вынуждены изобретать новые рецепты, удешевляя производство.

Стоит готовиться к тому, что в среднем цены вырастут на 7−10%.

Для питомца — корм

Заговорили о росте цен в пределах 10% и производители корма для домашних животных. Например, российская «дочка» Nestle предупредила своих клиентов о повышении цен на корма для кошек и собак с понедельника, 5 февраля.

По Красному морю

Впрочем, это не все товары, которые могут подорожать в России в ближайшее время.

В перспективе пяти месяцев будут расти цены на практически все импортные товары. Причина: кризис в Красном море, который делает повысил в разы стоимость доставки. Чем более скоропортящийся товар, тем сильнее он сможет дорожать: в цену будет заложен риск порчи в пути овощей, фруктов и т. п.

Обувь и импортная одежда также прибавят в цене, хотя они и не могут «протухнуть» в пути.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».