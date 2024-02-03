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S&P 500 вновь обновил максимум

Индекс широкого рынка S&P 500 по итогам торгов в пятницу, 2 февраля, установил новый максимум — 4958,61 пункта. Он завершил день ростом на 1,1%.
Источник: Reuters

Индекс Dow Jones также установил новый рекорд. Он вырос на 0,4%, до 38 654,42 пункта. Индекс NASDAQ Composite вырос на 1,7%, до 15 628,95 пункта.

Рост связан с хорошими финансовыми результатами технологических компаний. Так, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Amazon превзошли ожидания в своих последних квартальных отчетах, передает AFP. Акции Meta выросли на 20,3%, Amazon — на 7,9%. Стоимость акций Apple снизилась на 0,5%. Кроме того, в пятницу американские власти отчитались о позитивных результатах в вопросе создания дополнительных рабочих мест.

Леонид Уварчев