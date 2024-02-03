S&P 500 вновь обновил максимум

Рост связан с хорошими финансовыми результатами технологических компаний. Так, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Amazon превзошли ожидания в своих последних квартальных отчетах, передает AFP. Акции Meta выросли на 20,3%, Amazon — на 7,9%. Стоимость акций Apple снизилась на 0,5%. Кроме того, в пятницу американские власти отчитались о позитивных результатах в вопросе создания дополнительных рабочих мест.