S&P 500 вновь обновил максимум

Индекс Dow Jones также установил новый рекорд. Он вырос на 0,4%, до 38 654,42 пункта. Индекс NASDAQ Composite вырос на 1,7%, до 15 628,95 пункта.
Рост связан с хорошими финансовыми результатами технологических компаний. Так, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Amazon превзошли ожидания в своих последних квартальных отчетах, передает AFP. Акции Meta выросли на 20,3%, Amazon — на 7,9%. Стоимость акций Apple снизилась на 0,5%. Кроме того, в пятницу американские власти отчитались о позитивных результатах в вопросе создания дополнительных рабочих мест.
Леонид Уварчев