Под процентом: что будет с вкладами в ближайшие полгода

В первой половине 2024 года Вадим Шамин ожидает, что российский рынок депозитов продолжит расти благодаря выгодным процентным ставкам, увеличению зарплат и социальных выплат, а также переходу населения к сберегательной модели поведения из-за крайне высоких ставок по потребительским кредитам и ипотеке.
«Основным фактором, влияющим на ставки по депозитам, остается ключевая ставка ЦБ РФ. В январе на рынке наблюдалась стабильность — Центральный банк не менял величину ставки, а коммерческие банки в своем большинстве не изменяли условия по вкладам», — отметил эксперт.
Однако с учетом ожидаемого снижения ключевой ставки с текущих 16% в первом полугодии 2024 года, части клиентов может стать выгоднее оформлять депозиты на длительные сроки, от одного года и более. В этом случае они смогут зафиксировать высокую ставку на более долгий период.
Кроме того, в первой половине 2024 года уровень ставок по депозитам будет определяться следующими факторами:
— потребность банков в ликвидности,
— спрос на кредитование среди физических и юридических лиц,
— стоимостью фондирования для банков,
— уровнем доходности по кредитным продуктам,
— инфляционными ожиданиями населения,
— курсом рубля к иностранным валютам.
«Банковские вклады остаются привлекательным инструментом для населения. Прозрачность и понятность продукта, а также обязательное страхование средств Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на сумму до 1,4 миллиона рублей, обеспечивают уверенность вкладчиков в сохранности своих сбережений», — добавил собеседник.
При этом гарантированная доходность вкладов превышает значения инфляции: так, по последним данным Центрального банка, в декабре 2023 года официальная инфляция была на уровне 7,42% (г/г), а максимальная доходность по вкладам на срок от 181 дня до 1 года составила 17,337% годовых (согласно данным регулятора).
Новые ставки — новые налоги
Эксперт добавил, что появление налога на доход, полученных от вкладов, не повлияет на интерес к этим банковским продуктам: из-за высокой ключевой ставки налог с дохода, превышающего необлагаемую сумму, по депозитам и другим счетам по итогам 2023 года будут должны заплатить только клиенты, чей «процент» превысил 150 тысяч рублей. Поэтому выплата налога затронет лишь малую часть вкладчиков, а значит, не должна негативно сказаться на рынке депозитов.
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