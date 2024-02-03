Под процентом: что будет с вкладами в ближайшие полгода

Эксперт добавил, что появление налога на доход, полученных от вкладов, не повлияет на интерес к этим банковским продуктам: из-за высокой ключевой ставки налог с дохода, превышающего необлагаемую сумму, по депозитам и другим счетам по итогам 2023 года будут должны заплатить только клиенты, чей «процент» превысил 150 тысяч рублей. Поэтому выплата налога затронет лишь малую часть вкладчиков, а значит, не должна негативно сказаться на рынке депозитов.