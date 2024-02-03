Названы самые опасные типы сделок с недвижимостью

«Важно помнить о том, что самостоятельная покупка вторичной недвижимости всегда несет риски, связанные с обременениями или мошенничеством. Сами по себе такие лоты не обязательно имеют обременения, однако важно особенно внимательно разбираться и задать себе ряд вопросов. Почему квартиру неоднократно перепродавали? С ней что-то не так? Если квартира получена владельцем по завещанию, нет ли других наследников, которые после сделки начнут претендовать на имущество? Распределены ли между всеми детьми доли в квартире, купленной на маткапитал?» — заключила эксперт.