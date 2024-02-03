Названы самые опасные типы сделок с недвижимостью

По словам эксперта, в рейтинг самых небезопасных сделок входит покупка квартиры по заниженной в договоре стоимости. Она отметила, что к этой хитрости прибегают продавцы, которые не хотят платить слишком большой налог. Например, реализуя квартиру за 10 миллионов рублей, часть суммы собственник прописывает в договоре купли-продажи, а оставшиеся деньги получает от покупателя наличными под расписку.
Огромные риски несут и мнимые сделки, сообщила собеседница «Ленты.ру». В этом случае один из собственников якобы по договору дарения оформляет свою долю на другого человека, на самом деле продавая ее за наличные средства. Другие владельцы, обнаружив, что новый жилец — это совершенно посторонний человек, который не имел права получать долю в дар, могут обратиться в суд, так как преимущество покупки доли всегда остается за сособственниками. В результате, покупатель, участвующий в схеме, рискует остаться ни с чем, предостерегла Мищенко.
Также большие риски несет покупка вторичного жилья, которое в течение последнего года сменило несколько собственников, недвижимости, полученной в наследство, и квартир, приобретенных на материнский капитал.
«Важно помнить о том, что самостоятельная покупка вторичной недвижимости всегда несет риски, связанные с обременениями или мошенничеством. Сами по себе такие лоты не обязательно имеют обременения, однако важно особенно внимательно разбираться и задать себе ряд вопросов. Почему квартиру неоднократно перепродавали? С ней что-то не так? Если квартира получена владельцем по завещанию, нет ли других наследников, которые после сделки начнут претендовать на имущество? Распределены ли между всеми детьми доли в квартире, купленной на маткапитал?» — заключила эксперт.
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