Какао-бобы на бирже обновили рекорд стоимости за 46 лет

По словам эксперта, на этом фоне может произойти срыв исполнения уже подписанных контрактов, чего никогда не было, и обязательства по поставкам просто не будут выполнены. Торговые сети не дают повышать цены на продукцию пропорционально росту цен на сырье. Производителям это невыгодно, поэтому, считает, Латышев, некоторые предприятия средней руки уже в ближайшее время могут отказаться от производства большей части своей продукции.