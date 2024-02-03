Глава ЦБ Турции Хафизе Гайе Эркан подала в отставку

«Как известно общественности, в последнее время против меня была организована масштабная кампания по нанесению ущерба репутации. Чтобы моя семья, а тем более мой безгрешный ребенок, которому еще не исполнилось и полутора лет, не пострадали от этого процесса еще больше, я обратилась к господину президенту с просьбой освободить меня от обязанностей, которые я с честью выполняла с самого первого дня», — написала Гайе в соцсети X.